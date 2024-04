Matematica: qui brilla una stella

ORVIETO Giovani talenti crescono tra i banchi del liceo scientifico “Majorana“. Per la seconda volta consecutiva Chiara Fanelli (foto), attualmente al terzo anno, ha ottenuto la qualificazione per le finali nazionali dei prestigiosi Campionati Internazionali dei Giochi matematici, che si terranno all’Università Bocconi di Milano. I Campionati Internazionali dei Giochi matematici vanno oltre la mera competizione. Rappresentano una celebrazione della logica, dell’intuizione e della creatività. Con il loro motto “Logica, intuizione e fantasia“, questi campionati spingono gli studenti a pensare al di là delle formule e dei teoremi, incoraggiandoli a esplorare la matematica in modo innovativo e coinvolgente. "La partecipazione della nostra studentessa a questa competizione - spiegano dal liceo - ha evidenziato il valore di un approccio multidisciplinare alla matematica. Chiara ha dimostrato eccezionali abilità matematiche e una grande determinazione, superando con successo le varie fasi della competizione fino ad arrivare alle finali nazionali. Ma non è solo la matematica a brillare nel panorama accademico della nostra scuola". L’Associazione nazionale insegnanti scienze naturali organizza i campionati delle Scienze naturali, noti in passato come Olimpiadi, che rappresentano un’opportunità unica per gli studenti di mettere alla prova le proprie conoscenze e competenze nel campo delle scienze naturali, della biologia e delle scienze della terra. La fase regionale per l’Umbria si è svolta il 26 marzo 2024 a Foligno, al laboratorio Sperimentale Scientifico. Qui Daniele Mingardi, studente del secondo anno delle Scienze Applicate dell’Iis Majorana-Maitani, ha ottenuto il primo posto, qualificandosi così per la fase nazionale che si terrà ad Assisi dal 10 al 12 maggio.