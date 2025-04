“Mastro Raphael“, il top in un francobollo

SPOLETO È dedicato a “Mastro Raphaël“ uno dei sette nuovi francobolli emessi dal Ministero delle Imprese per celebrare le “Eccellenze del sistema produttivo“ operanti nel settore del tessile. Il giusto omaggio ad una concreta realtà che, da anni ormai, contribuisce a promuovere il nome di Spoleto in Europa, Russia, Stati Uniti e Medio Oriente "offrendo, sempre, il massimo della qualità e coniugando ogni volta savoir faire, artigianalità e grande cura del dettaglio".

Il riconoscimento concesso all’azienda con sede a Santo Chiodo, fa sapere il Mimit, "riproduce un particolare di un pregiato lino naturale con il ricamo in rilievo di un’ape, simbolo distintivo dell’impresa, nota per la sua maestria nel creare tessuti di alta qualità con dettagli raffinati e per le sue creazioni di prodotti tessili per la casa". In alto il logo dell’azienda. Il tutto, accompagnato dalla legenda "Dal 1967" volta a sottolineare la storicità del brand spoletino.

"Aggiungiamo un altro tassello alla memoria collettiva italiana. Le imprese celebrate - così il ministro Adolfo Urso - sono un simbolo importante della storia e della cultura del nostro Paese". I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.