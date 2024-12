Master in Ingegneria della sicurezza: formati cento tecnici per la sicurezza aziendale

Questa esperienza didattica realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi, ha visto, in quattro edizioni del Master, formare circa cento tecnici che già rivestono e rivestiranno a breve ruoli chiave nei sistemi di sicurezza aziendali del nostro paese. Questo percorso formativo consentirà l’innesto nel sistema produttivo di figure altamente specializzate e potrà concorrere al contrasto del fenomeno infortunistico e tecnopatico.

E’ il bilancio tracciato dal direttore regionale Inail Umbria, Alessandra Ligi, in occasione della cerimonia di consegna degli attestati del Master in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale”, diretto da Luca Landi. Lo scopo principale del percorso è di fornire ai ragazzi competenze per effettuare l’analisi dei rischi dei processi produttivi o degli impianti e per impostare interventi strutturali e organizzativi di riduzione e gestione conservativo/migliorativa della sicurezza, nel rispetto delle conoscenze dello stato dell’arte e della normativa vigente.

"Questo intervento formativo – fa notare Ermanno Cardelli del Dipartimento di Ingegneria - è molto importante per la nostra regione ma, vista la provenienza dei discenti, direi per tutto il Paese, poiché consente di qualificare i nostri giovani consentendo loro di migliorare le proprie posizioni lavorative e di andare ad interferire positivamente sulle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".