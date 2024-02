Marco Scolastra alla Carnegie Hall di New York

Prestigiosa affermazione per il pianista folignate Marco Scolastra che debutta alla Carnegie Hall di New York con il progetto realzzato insieme al tenore inglese Mark Milhofer (insieme nella foto): domani i due artisti saranno in concerto nella celeberrima sala con il loro omaggio al grande Enrico Caruso. Frutto di un lungo lavoro di ricerca su autografi, manoscritti, pubblicazioni e incisioni storiche, sfociato nel doppio cd “Enrico Caruso, His Songs composed for him and by him“ uscito nel 2023 in occasione dei centocinquant’anni della nascita del celebre tenore, il progetto propone le canzoni scritte da e per Caruso, alcune delle quali incise per la prima volta. Pochi sanno che il grande tenore scrisse fra il 1907 e il 1919 anche un piccolo numero di canzoni, nove per la precisione, che sono state riunite tutte insieme per la prima volta nel doppio cd edito nel 2023. Un repertorio ancora poco conosciuto e tutto da riscoprire, affidato a un duo consolidato che coniuga la versatilità di Mark Milhofer, tenore inglese, fra i più applauditi nei principali teatri di tutto il mondo, e la ricercatezza delle interpretazioni di Marco Scolastra.

"Per un cantante, la Carnegie Hall è un’ambizione raramente raggiunta. È un sogno che diventa realtà" racconta Mark Milhofer E Marco Scolastra aggiunge: "Non posso che unirmi alle parole di Mark: un sogno che diventa realtà grazie al nostro progetto su Enrico Caruso, un mito dell’opera che per tanti anni ha conquistato il pubblico di New York".