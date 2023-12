Marcia della Pace, dall’Umbria un grido: “Fermate il conflitto in Medioriente”

14:27

Landini: "La guerra in casa"

«Noi siamo in guerra, perché i conflitti ce li abbiamo in casa, in Ucraina, in Medio oriente, e sono guerre che ci riguardano»: a dirlo è stato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, partecipando a Santa Maria degli Angeli di Assisi all'incontro di riflessione organizzato dalla fondazione PerugiAssisi che ha anticipato la marcia straordinaria per la pace. «Battersi per un cessate il fuoco, che per me vale sia per Israele e palestinesi e vale pure per l'Ucraina, credo che sia la condizione per ritornare a dare voce alla politica, alla democrazia, al rispetto dei diritti delle persone», ha aggiunto.