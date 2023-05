Marcia della Pace, la voce forte Arriva la moglie di Assange "Difendere la libertà di tutti"

Vigilia della Marcia PerugiAssisi nel segno dell’Ucraina, della Romagna devastata dalle acque e anche di Julian Assange per il quale si torna a chiedere l’immediata liberazione. Vicenda per la quale oggi alle 10, in Comune ad Assisi, si svolgerà un incontro pubblico con la moglie, Stella Moris. Quella di domani sarà la seconda PerugiAssisi di quest’anno, la terza dal 24 febbraio 2022; l’ottava dall’inizio della guerra in Ucraina e la ventisettesima dal 1961 quando Aldo Capitini realizzò la prima edizione. Una chiamata a raccolta soprattutto dei giovani, con oltre 150 scuole partecipanti e numerose università.

"Ucraina, Cutro e Romagna sono tre parole che descrivono tre enormi urgenze e un solo problema – ha detto il coordinatore Flavio Lotti – Dobbiamo cambiare strada o saremo travolti dai disastri di cui siamo collettivamente responsabili". Marcia che domattina partirà alle 9 dai giardini del Frontone a Perugia per concludersi nel pomeriggio alla Rocca maggiore dopo aver attraversato Assisi, con sosta sulla piazza inferiore di San Francesco. In occasione della PerugiAssisi, cambia anche la viabilità ad Assisi e a Santa Maria degli Angeli, riguarderà alcune delle vie principali e sarà in vigore dalle 6 alle 18 di domani. Nel centro storico il divieto di sosta e zona rimozione riguarderà tutta la direttrice che va da Viale Marconi alla Piazza Inferiore di San Francesco a Piazza del Comune e poi a salire sino alla Rocca Maggiore. A Santa Maria degli Angeli stesso divieto in Via Los Angeles, Via Becchetti, Via De Gasperi, Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola, Via Patrono d’Italia, Piazza Innocenzo III, Piazza Caduti di Nassiriya, Piazza Dante Alighieri, Piazza Tarpani.