Maraghelli lascia Afor : "Grande sfida, abbiamo ricostruito una squadra"

Dopo cinque anni alla guida dell’Agenzia Forestale dell’Umbria come amministratore unico, Manuel Maraghelli chiude il suo mandato con più luci che ombre. Orgoglio per i risultati raggiunti, ma anche rammarico per ciò che è rimasto incompiuto. E il primo nodo dolente per Maraghelli è quello della mancata condivisione di un principio fondamentale: la meritocrazia. "Non sono riuscito a far capire a tutti che valorizzare il merito non è una minaccia, ma un’opportunità per l’Ente stesso", sostiene. Poi la mancata riforma della bonifica: "Il problema resta strutturale – spiega Maraghelli –: Afor gestisce il 60% del territorio regionale in tema di pulizia e manutenzione di fossi e fiumi minori, ma lo fa con risorse insufficienti. Senza fondi certi, abbiamo potuto operare solo in emergenza, con costi maggiori e minore efficacia. Serviva una riforma, anche se impopolare, ma è sempre stata rimandata".

Eppure, quello di Maraghelli è stato un quinquennio di profonda trasformazione per l’Agenzia. A partire dalle persone. Dal 2020 sono entrati infatti in organico 121 operai forestali, 23 funzionari, 28 impiegati e due dirigenti. "Un’iniezione di forze nuove che ha cambiato il volto dell’agenzia" dice.

"La produttività dei cantieri è aumentata del 12,3% in tre anni; 41 nuovi mezzi sono stati acquistati tra 2020 e 2024, per un valore complessivo di 3,7 milioni di euro. Mezzi e nuove tecnologie che peraltro hanno rivoluzionato in positivo il modo di lavorare nei boschi. Il supporto tecnico agli enti pubblici – aggiunge – è cresciuto del +37,5% dal 2019 mentre i contratti di concessione sono aumentati del 66,7%. Abbiamo inoltre esteso contratti di valorizzazione fino a 20 anni, per attrarre investimenti privati. In ambito antincendio boschivo, Afor ha invece investito in vasche mobili, moduli AIB, mezzi 4x4, oltre a realizzare 475 chilometri di fasce tagliafuoco e mantenerne 689 di viabilità forestale. L’obiettivo per il 2025 è quello di raggiungere 22 mini-squadre operative coordinate dai vigili del fuoco (attualmente sono 17). L’ex amministratore unico tiene infine a sottolineare come anche l’autonomia finanziaria di Afor sia andata crescendo dal 37,96% del 2020 al 45,92% nel 2024, mentre sul fronte appalti sono state gestite circa 80 gare l’anno, con 50 accordi quadro attivi.