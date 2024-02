Manutenzione Fontana Zodiaco: interrogativi su ritardi e trasparenza a Terni

TERNI - "Abbiamo depositato un atto in merito ai lavori di manutenzione presso la Fontana dello Zodiaco, di Piazza Tacito, con il quale chiediamo di sapere in base a che cosa sono stati programmati, i lavori di manutenzione ordinaria, nella Piazza principale e su uno dei monumenti più caratteristici ed attrattivi della città, proprio a cavallo delle celebrazioni del Santo Patrono, periodo in cui, si stanno organizzando eventi e manifestazioni per tentare di incrementare il flusso turistico". A chiedere lumi è Francesco Filipponi, capogruppo Pd in Consiglio comunale. "Chiediamo anche di sapere perché il cantiere risulta ormai fermo da settimane. Vorremmo conoscere i motivi di eventuali ritardi, la data di riapertura del cantiere e la data di fine lavori e se c’è il rischio della restituzione del contributo della fonazione Carit elargito a suo tempo per la riqualificazione". Filipponi chiede chiarimenti anche sul perché "il Comune non ha provveduto a nominare tempestivamente il Cse, essendo a conoscenza della presenza di più imprese in cantiere (anche non contemporaneamente), se c’erano intese tra il Comune di Terni e Asm sulla data di avvio dei lavori e di sapere se sono state fatte visite in cantiere da parte di addetti del Comune dopo l’avvio dei lavori", conclude Filipponi.