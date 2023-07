Mantovano visita la Comunità Incontro

In visita alla Comunità Incontro il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alle politiche antidroga, Alfredo Mantovano: "Istituzioni e privato sociale insieme per combattere le dipendenze e offrire una concreta prospettiva di vita grazie ai percorsi terapeutici". Mantovano è stato accolto dal presidente Giuseppe Lorefice, dal capostruttura Giampaolo Nicolasi, da don Ezio Miceli insieme al consiglio direttivo. "Sono molto lieto – così il sottosegretario Mantovano – di tornare in Comunità Incontro Onlus che già conoscevo grazie a don Pierino Gelmini, soprattutto di vedere quanto la prospettiva di uscire da una vita di dipendenza sia concreta grazie al lavoro che le comunità terapeutiche svolgono sui territori. C’è bisogno adesso come Governo di lavorare per mettere insieme tutte le istituzioni che sono chiamate a svolgere l’azione di assistenza e prevenzione, Regioni, Comunità terapeutiche, Serd , e di farlo in maniera concorde ed efficace".

"Una forte azione di sensibilizzazione delle fasce più a rischio, per contrastare le dipendenze di ogni genere, è portata avanti anche dalla Comunità Incontro – ricorda la stessa struttura –, tanto che la collaborazione con il Dipartimento delle politiche antidroga si è rafforzata nei mesi scorsi con il lancio del progetto ‘MeetLife’: piattaforma interattiva contro le dipendenze rivolta ai giovani per formare e informare sugli effetti che le sostanze producono a livello fisico e psicologico". La Comunità aspetta la visita a Molino Silla, venerdi 14 luglio, del ministro dello Sport, Andrea Abodi.