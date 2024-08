"Mantignana in settembre", stasera al via la 51esima edizione A Corciano è in corso la 51esima edizione di "Mantignana in settembre", evento organizzato dal circolo Arcs con cucina, intrattenimento, sport e solidarietà. Fino al 8 settembre spettacoli, musica, giochi e specialità culinarie umbre. Eventi per tutte le età, tra cui esibizioni, giornata del piccolo atleta e mercatino di beneficenza della Croce Rossa.