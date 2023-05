Mano tesa agli alluvionati Inviati uomini e mezzi Soccorsi per l’emergenza

L’Umbria della generosità e delle mani tese verso le emergenze anche questa volta ha risposto all’appello e ha dato prova di essere una regione pronta a rimboccarsi le maniche.

Nuovi supporti ed aiuti sono infatti partiti ieri mattina dall’Umbria verso i territori e le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle gravi alluvioni dei giorni scorsi. Ieri pomeriggio, annuncia Palazzo Donini , sono stati inviati tre funzionari della squadra di scouting, destinati alla città di Cesena, mentre in mattinata è partita un’altra colonna mobile dall’area di ammassamento del Comune di Città di Castello, composta da due funzionari e 25 volontari, appartenenti a sette associazioni, con moduli idrogeologici completi e moduli Aib per le opere di pulizia. Intanto anche da altre zone della regione sono pronte a partire associazioni e squadre di volontariato mobilitate per gli alluvionati.