Manifestazione pro Palestina: "Stop al genocidio"

Alcune decine di persone hanno preso parte ieri mattina a una manifestazione indetta a favore del popolo palestinese. Uno striscione con su scritto “Stop genocidio del popolo palestinese“, una grande bandiera della Palestina, altre più piccole con arcobaleno e poi kefieh e volantini per sensibilizzare l’opinione pubblica hanno sventolato nelle vie del centro, con partenza da piazza del Popolo, al seguito della street parade dei Funk Off, il Coordinamento orvietano per la Palestina ha dato vita ad una manifestazione per "denunciare il massacro terribile che continua ininterrottamente da tre mesi. Gaza – è stato ribadito – non esiste più, avvengono esecuzioni di massa, deportazioni umilianti, torture, i corpi o i pezzi di corpi gettati in fosse comune, chi sopravvive ai bombardamenti muore di fame, stenti, epidemie. Scandalizzarsi dopo non avrà molto senso. Istituire un giorno della memoria, insegnare i diritti umani ai nostri figli, urlare “mai più“ dopo sarà la nostra vergogna. Bisogna agire ora".