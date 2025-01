Mamma fa arrestare suo figlio. Sequestrati droga e bilancino

PASSIGNANO - Disperata fa arrestare suo figlio. Un minorenne ingestibile, alla mamma - disperata - all’esito dell’ennesima lite non resta altro da fare che chiamare i carabinieri. Ad arrivare nella loro casa di Passignano sul Trasimeno sono i militari della locale stazione, che conoscono da tempo una situazione delicatissima. Intervengono per la lite ma sul posto qualcosa non torna e decidono di perquisire l’abitazione: trovano poco meno di 45 grammi di hashish, diviso in tre dosi, e un bilancino di precisione. Così, coadiuvati dai colleghi del radiomobile di Città della Pieve, nella nottata di domenica hanno arrestato il giovane, 17 anni ancora da compiere, già noto alle forze di polizia per il consumo di droga. Tutto era nato da una discussione tra il minore e i genitori, ma all’esito di attività di perquisizione condotta sotto il coordinamento della Procura per i Minorenni di Perugia, è saltata fuori la droga. Lo stupefacente e il bilancino sono stati sequestrati. Il minorenne è stato arrestato e trasferito al centro di prima assistenza dell’Istituto per minorenni di Firenze.