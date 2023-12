Maltratta moglie e figlio. Denunciato

Da ormai cinque anni picchiava la moglie e teneva il figlio di ventitrè anni in uno stato di continua vessazione psicologica. A porre fine al calvario della donna e del ragazzo ci hanno pensato i carabinieri che hanno denunciato un 53enne di Fabro, con vari precedenti penali alle spalle a carico del quale è stato anche posto il divieto di avvicinamento alla casa di famiglia. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti famigliari e lesioni personali aggravate. Il provvedimento è scaturito al termine di una delicata indagine, coordinata dalla magistratura ternana nell’ambito del cosiddetto “codice rosso“, iniziata alla fine dello scorso ottobre dopo l’intervento di una pattuglia nell’abitazione della coppia su richiesta della moglie che, per l’ennesima volta, era stata oggetto di comportamenti violenti da parte dell’uomo, dedito all’abuso di alcol. Nel corso degli approfondimenti investigativi è emerso un inquietante scenario di vita che sia la donna di 51 anni che il figlio 23enne subivano dall’uomo da almeno un quinquennio, con continue percosse nei confronti della donna (mai ricorsa a cure mediche) e continue vessazioni psicologiche ai danni del giovane. L’uomo, in alcune circostanze, sempre in preda all’alcol, aveva distrutto alcuni mobili dell’abitazione e lanciato soprammobili contro la moglie. All’atto dell’esecuzione della misura cautelare, i militari hanno anche proceduto al ritiro cautelare delle armi regolarmente detenute dal 53enne. La moglie ha sopportato per anni in silenzio botte e umiliazioni fino a che non ce l’ha fatta più e ha deciso di far finalmente intervenire i militari.

Cla.Lat.