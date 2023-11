Maltempo Umbria, superlavoro per i vigili del fuoco

Perugia, 3 novembre 2023 – Tanti interventi provocati dal maltempo in Umbria, superlavoro per i vigili del fuoco. Il Comando di Perugia ha effettuato a partire dalla mezzanotte 155 interventi conclusi, 13 in corso e una sessantina in attesa mentre alla sala operativa continuano a pervenire richieste di soccorso. Si tratta di alberi caduti, danni d’acqua dovuti alla consistenti precipitazione, insegne e coperture di edifici pericolanti.

Particolarmente rilevante l’intervento di disostruzione del fiume Tescio per un albero caduto che ostruiva l’intero alveo fluviale. Rilevante anche l’intervento per l’incendio di un silos dell’azienda Checcarini a Marsciano dove all’interno erano stoccati circa 250 quintali di panello di girasole.