Nubifragio su Terni: problemi in diverse zone. Allagato un sottopasso, disagi per il traffico

Terni, 12 settembre 2024 – Disagi a Terni nel primo pomeriggio per una serie di allagamenti dovuti alle piogge abbondanti. Le previsioni avevano parlato di maltempo e possibili fronti temporaleschi. La pioggia si è presentata più o meno all’ora di pranzo. I maggiori problemi si sono avuti in via Battisti, con il sottopasso che si è allagato.

Come raccontano i cittadini sulla pagina Facebook “Terni Malandata”. Problemi anche per il fosso di Stroncone, la cui portata d’acqua è ben presto arrivata al limite, esondando in alcuni punti fortunatamente senza provocare danni gravi. Impressionanti le immagini del fosso in piena diffuse dalla Protezione Civile. I problemi per il traffico sono stati acuiti dal fatto che il nubifragio è avvenuto nel momento di uscita delle scuole. Non si segnalano comunque feriti o danni a persone. La situazione è rientrata alla normalità nel corso del pomeriggio.