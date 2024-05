Maltempo, disagi a Orvieto per allagamenti e cadute di piante

Orvieto, 2 maggio 2024 – A causa della forte perturbazione che si è abbattuta sul territorio di Orvieto nella serata di mercoledì primo maggio si sono verificati allagamenti e cadute di piante. Gli operai del Centro Servizi Manutentivi del Comune e dei servizi cimiteriali sono impegnati a ripulire lo spazio di ingresso al Cimitero Comunale che è attualmente non accessibile e pertanto per la giornata di giovedì 2 maggio sarà sospesa l’attività di ricevimento dell’utenza. Si sta procedendo inoltre alla rimozione delle piante cadute sulla Dritta del Marchigiano e su Strada della Ficoncella. In corso le verifiche su tutto il territorio comunale.