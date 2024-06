Malore fatale in casa. Muore giovane volontaria

Città di Castello (Perugia), 20 giugno 2024 – Chi ha avuto modo di conoscerla la ricorda come "un’anima bellissima, attiva e di un sorriso splendido e disarmante". Virginia Berliocchi a soli 31 anni se n’è andata all’improvviso a seguito di un malore accusato nella serata di martedì nella sua abitazione di Cerbara. Inutile ogni tentativo di soccorso. La sua giovane vita spezzata per sempre e la sua assenza diventa ora una fiume travolgente di parole nel ricordo di una persone che si era messa a disposizione degli altri, come volontaria (attiva con ruoli anche di primo piano) in diverse associazioni.

Per questo la comunità dell’Altotevere e in particolare la frazione di Cerbara si stanno stringendo in un forte abbraccio ai familiari di Virginia "apprezzata e ben voluta da tutti, sempre disponibile, attivissima soprattutto in ambito sociale". Era una delle anime dell’oratorio e della parrocchia di Cerbara ed era tra le responsabili di Hakuna Matata specializzata in clownterapia con cui portava il suo sorriso negli ospedali o nelle residenze sanitarie con tenacia e coraggio, nonostante anche lei dovesse affrontare ogni giorno tante difficoltà. Da anni collaborava stabilmente con la Caritas tifernate e diverse altre associazioni attive in ambito sociale e spesso si occupava di sostegno alle persone con sindrome di Down.

Per lei tanti messaggi di saluto: "Da oggi si sceglie la felicità e il sorriso. Comandaci da lassù", scrive l’oratorio di Cerbara in un post su Facebook. L’associazione Hakuna Matata: "Spronaci e guidaci sempre nella via della collaborazione e dell’amicizia. Come tu hai fatto instancabile nella nostra comunità di Cerbara.Il tuo esempio sarà il nostro faro". I funerali di Virginia Berliocchi si terranno oggi pomeriggio alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Cerbara.