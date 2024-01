Malore durante l’escursione nella grotta, muore speleologo

Rieti, 21 gennaio 2024 – È stato recuperato il cadavere di uno speleologo di 55 anni di Terni colpito da un malore nel pomeriggio durante una escursione nella grotta di Montebuono, in provincia di Rieti.

L'uomo faceva parte di un gruppo speleologico: vani i tentativi di rianimazione da parte dei suoi compagni. Sono intervenute squadre del Soccorso Alpino e Speleologico composte da tecnici specializzati in operazioni di soccorso in ambiente speleo e da un medico che non ha potuto che constatare il decesso dell'uomo. Le operazioni di recupero, che hanno richiesto l'allargamento di alcuni passaggi, sono durate circa due ore.