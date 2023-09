Mala movida a Foligno: appello a Comune e locali per rispetto del riposo notturno

Movida “molesta“ e gente che, anche con la chiusura dei locali, continua a restare in zona creando spesso risse e disordini. La denuncia è di “Foligno civica e civile“, con alcuni cittadini sempre di più esasperati per la situazione che i residenti della zona si dicono costretti a vivere. L’ultima novità è la richiesta, fatta da chi vive in centro al Comune, affinché i locali della movida a fine serata ritirino tavoli e sedie. Alcuni lo fanno, altri no. E l’ultimo episodio che raccontano i rappresentanti di Foligno civica e civile è quello di una zuffa, in piazza Don Minzoni, con alcuni che avrebbero iniziato a tirarsi le sedie che i locali avevano lasciato fuori. Oltre al pericolo in sé, anche il disturbo e il rumore per i residenti. La richiesta è dunque rivolta al Comune, affinché i locali riescano a posizionare all’interno tutte le sedie e i tavoli lasciati, adesso, fuori. Un appello che i cittadini ripeteranno, perché ormai esasperati.

L’altro aspetto che Foligno civica e civile sottolinea è quello della mala movida e dell’inciviltà di chi frequenta questi spazi. Il degrado, fatto anche di escrementi e urina, che si riscontra all’indomani viene stigmatizzato come un problema e – viene specificato – l’attività dei bagni pubblici nuovi non è particolarmente utilizzata dall’utenza notturna. Foligno civica e civile lo scorso anno aveva raccolto anche 400 firme per chiedere più pulizia e sicurezza nei luoghi della movida e poi era stata ricevuta in Comune dal sindaco Stefano Zuccarini e da alcuni assessori del ramo.