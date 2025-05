Il Calendimaggio sfida la pioggia. Oggi la festa entra nel vivo. C’è la “Consegna delle chiavi“

Gli occhi di una città rivolti al cielo e soprattutto alle nubi, al via oggi il Calendimaggio, la festa di primavera costretta a fare i conti con le bizze del tempo. Giornata odierna dedicata alla “Consegna delle Chiavi“. Si comincia, alle 15, con la benedizione dei vessilli a San Rufino (Parte de Sopra) e a San Francesco (Parte de Sotto). Alle 15.45 con il suono della campana delle Laudi, la partenza da piazza Santa Chiara del corteo dell’Ente Calendimaggio e l’arrivo in piazza del Comune con l’esecuzione dell’inno del Coprifuoco a cura dei cori delle due Parti. Dopo aver ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Assisi, il Maestro di Campo, Bruno Cianetti, assumerà i poteri sovrani. Seguirà l’ingresso dei cortei, la restituzione del Palio lo scorso anno vinto dalla Nobilissima Parte de Sopra, il saluto del presidente-magistrato dell’Ente Calendimaggio, Stefano Venarucci, e la presentazione e l’investitura dei giurati: a decidere la Parte vincente quest’anno saranno i giudizi del direttore di coro Lorenzo Donati, della storica e docente Élisabeth Crouzet-Pavan e del regista e sceneggiatore Maurizio Zaccaro. Dopo lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi, l’uscita dei cortei per Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera, nei vicoli di Parte de Sotto, le rievocazioni di vita medioevale a partire dalle 21.30. Una novità per garantire una maggiore fruibilità della festa. Sarà nuovamente visibile in streaming grazie alla collaborazione con Umbria Webcam e InVideo, dal sito https://www.calendimaggiodiassisi.com/dirette/ o su YouTube, ma soprattutto, in via eccezionale, grazie al supporto della Città di Assisi e della Diocesi, la manifestazione sarà trasmessa live anche sui maxischermi di piazza Santa Chiara e nella zona del Vescovado.