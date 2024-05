Madonna delle Grazie. Oggi la riapertura al culto

SPOLETO - L’arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, domani alle 18 riaprirà al culto la chiesa della Madonna delle Grazie nella frazione di Poreta, chiusa a seguito dei terremoti del 2016. Il presule consacrerà il nuovo altare ed erigerà la chiesa a Santuario mariano. "Siamo molto felici di poter finalmente riaprire la chiesa della Madonna delle Grazie – commenta il pievano di San Giacomo Apostolo, Alessandro Lucentini – giungeranno fedeli da ogni frazione del territorio. Mi piace sottolineare che durante questi anni di chiusura la chiesa è sempre stata custodita, gli spazi esterni sempre ben curati, un fiore e un lume sempre dinanzi alla porta di ingresso. Qui si ha proprio la sensazione che la Madonna ti accoglie e ti custodisce. Invito tutti a partecipare alla cerimonia: ci ritroveremo alla zona industriale di Campello sul Clitunno per l’avvio della processione, con la recita del rosario, verso la chiesa dove ci sarà la celebrazione della Messa. Infine, un ringraziamento all’arcivescovo per la sollecitudine con cui ha seguito l’iter per la riapertura di questo edificio e per il grande dono che ci ha fatto erigendolo a Santuario mariano". L’agibilità della chiesa è stata ripristinata grazie ai fondi propri dell’archidiocesi di Spoleto-Norcia per un totale di circa 40mila euro. Il progetto di recupero è del geometra Alessio Bellini e dell’architetto Sara Zeppadoro. Accanto alla chiesa c’è la canonica per la quale sono in corso i lavori per un totale di 452mila euro.