“Machiavelli nel Risorgimento“, convegno a Perugia. Studiosi a confronto. Campi: "Un’occasione unica"

E’ dedicato a Niccolò Machiavelli e al suo ruolo nel contesto del Risorgimento il convegno che si tiene a Perugia da domani a venerdì, alla Galleria Nazionale dell’Umbria e nella sede della Fondazione Perugia a Palazzo Graziani. Riunirà una sessantina di studiosi di fama mondiale per analizzare la "complessa e stratificata ricezione del pensiero machiavellico nel corso del XIX secolo". Il convegno si concentra sulla riscoperta di Machiavelli nell’Ottocento, evidenziando come la sua opera sia stata oggetto di interpretazioni e dibattiti spesso contrastanti con sessioni articolate in varie aree tematiche: Machiavelli nell’illuminismo e nel periodo napoleonico; Machiavelli e le biografie politiche; immagini, biografie politiche e letteratura; culture politiche; riletture classiche; Machiavelli e il Novecento. La sua opera continua infatti ad essere oggetto di studio e dibattito a livello internazionale, "dimostrando la sua attualità e la sua influenza duratura sul pensiero politico e sulla storia". Il convegno rappresenta così una messa a punto critica definitiva su un periodo storico che ha fatto registrare la grande riscoperta internazionale di Machiavelli dopo almeno due secoli di relativo oblio. "Il convegno – dice Alessandro Campi (nella foto), direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, che promuove e organizza l’evento in collaborazione col Ministero della Cultura - offrirà un’occasione unica per approfondire la conoscenza di Machiavelli e del suo ruolo nella storia del pensiero politico italiano, in un periodo di grandi trasformazioni culminati nel processo di unificazione nazionale, del quale Machiavelli è stato spesso considerato anticipatore". La partecipazione di studiosi da università italiane e internazionali, è ritenuta la migliore garanzia di un alto livello di confronto scientifico, in vista del 2027, per i 500 anni della morte dell’autore del Principe.