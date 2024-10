“L’utopia della gioia“ con gli Amici della Musica

La celeberrima “Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra op. 125“ di Ludwig van Beethoven è l’indiscussa protagonista di un doppio prestigioso appuntamento in scena domani, nell’ambito del nuova stagione degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Il cartellone entra nel vivo dopo l’ianugurazione con la pianista Beatrice Rana. Primo incontro, domani alle 17.30, nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri dove si terrà l’incontro con Sandro Cappelletto, scrittore e storico della musica, che parlerà sul tema “L’utopia della gioia. Nascita e destino della Nona Sinfonia di Beethoven".

Quindi, alle 20.30 nella Basilica di San Pietro, il capolavoro del compositore tedesco, autentico spartiacque nella storia della classica, sarà al cuore del concerto che vedrà protagonista ll’Orchestra Leonore (nella foto), diretta da Daniele Giorgi, con il Coro Filarmonico di Monaco di Baviera e Andreas Herrmann maestro del coro. Il programma propone anche anche l’Ouverture dal Concerto in sol maggiore di Luigi Cherubini e sarà una preziosa occasione per ascoltare l’orchestra toscana, fondata da Daniele Giorgi a Pistoia nel 2014 e in tour per celebrare il decennale, insieme allo storico Coro Filarmonico di Monaco di Baviera – partner stabile dei Munchner Philharmoniker – fondato nel 1895. I cantanti solisti sono la slovena Nika Goric, la russa Natalya Boeva, il tedesco Matthew Swensen e l’italiano Roberto Lorenzi.