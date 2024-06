L’Usl assume 32 infermieri tra Terni, Orvieto e Foligno

TERNI L’Usl Umbria 2 ha disposto l’assunzione a tempo determinato di 32 nuovi infermieri che andranno ad implementare la dotazione organica nei territori e negli ospedali. Nello specifico i professionisti assunti sono destinati e saranno operativi all’ospedale di Foligno (5 unità), all’ospedale di Orvieto (9), al distretto di Terni (uno), al distretto di Orvieto (uno), al distretto di Foligno (4 unità impiegate per il potenziamento dell’attività domiciliare notturna), nell’area sud aziendale (provincia di Terni) con 2 unità che sostituiranno il personale già individuato per le Cot di Terni, l’area nord aziendale ( Foligno, Spoleto, Valnerina) con 4 unità che andranno a sostituire il personale già individuato per le Cot di Spoleto; la casa di reclusione di Terni (uno). "Il piano di assunzioni - spiega il direttore generale Piero Carsili (foto) - è funzionale al ripristino della forza lavoro nei servizi ove c’è stata mobilità verso le Cot-Centrali operative territoriali di Terni e Spoleto, al ripristino della forza lavoro che si è ridotta per effetto di cessazioni, al potenziamento dell’organico degli infermieri negli ospedali di Orvieto, anche in relazione all’avvio di nuove attività, e di Foligno, al potenziamento dell’assistenza domiciliare nell’area di Foligno ove viene attivata, in via sperimentale, l’assistenza domiciliare integrata anche per le 12 ore notturne fino al 31 dicembre". L’Usl ha redatto una graduatoria di 145 professionisti da utilizzare per le assunzioni.