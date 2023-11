Branco di lupi attraversa la strada al confine tra Umbria e Marche: il video dell’avvistamento

Perugia, 27 novembre 2023 – Un branco di sette lupi è stato visto mentre attraversava la strada statale tra Preci e Visso in provincia di Perugia. Il branco è stato avvistato e filmato con lo smartphone da tre giovani che si andavano verso le stazioni sciistiche dell'Appennino. “Il filmato lo abbiamo girato nel territorio di Preci: prima abbiamo visto soltanto tre lupi in mezzo alla vegetazione, poi, una volta scesi dall'auto, ne sono usciti fuori altri quattro che sono fuggiti via, attraversando anche la strada principale”, hanno raccontato i giovani. Della presenza del branco si trova conferma anche sui social, con i residenti del luogo che sottolineano come i lupi siano otto e non sette.