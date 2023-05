Lupetta siberiana avvistata in via Bartolo La foto diventa virale

La notizia è diventata virale e sta facendo il giro dei social: “Attenzione - scrive una residente in un post - in via Bartolo e dintorni gira un lupo siberiano e attacca gli altri cani". Ora non si capisce se l’animale, esemplare femmina a quanto pare, fosse scappato al controllo dei proprietari o volutamente è stato lasciato in libertà per qualche tempo. Fatto sta che sul web si è innescato un tam tam di scambi di opinione, con alcuni che ipotizzavano di chiamare il servizio veterinario. Ci auguriamo che la lupetta torni a casa sana e salva.