L’Università per Stranieri stringe con l’Oriente

Dopo il fitto programma d’incontri che ha caratterizzato la missione istituzionale del rettore De Cesaris in Cina al seguito del presidente Mattarella, un’altra iniziativa promozionale indirizzata all’oriente è stata messa in campo dall’Ateneo nei giorni scorsi con la partecipazione dei docenti Takeshi Tojo e Angela Sagnella all’importante manifestazione Study in Italy Fair, svoltasi presso l’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo. Si tratta di un evento dedicato all’istruzione superiore in Italia, che vede ogni anno la partecipazione di migliaia di giovani, provenienti da tutto il Giappone, interessati a studiare nel nostro paese.

La delegazione ha poi visitato la Kanto International Senior School e il Japan College of Foreign Languages, istituti che collaborano da tempo con l’Università per Stranieri di Perugia. Finalità esplorative, invece, ha avuto l’incontro con la docente Marianna Cespa, ex alunna Unistrapg, e ora professoressa di lingua italiana alla Ritsumeikan University a Kyoto, tra gli atenei più prestigiosi del paese nipponico nei settori delle relazioni internazionali e delle lingue straniere, sui quali si focalizzano i progetti dell’Ateneo di Palazzo Gallenga. I docenti Sagnella e Tojo hanno successivamente incontrato alla Kyoto University of Foreign Studies gli studenti che verranno a Perugia nella prossima primavera, e avuto un proficuo incontro con il vicedirettore del dipartimento di Italianistica dell’ateneo, Naoki Kondo.

La delegazione Unistrapg è stata infine ricevuta dal Console Generale d’Italia ad Osaka, Marco Prencipe. Durante l’incontro i delegati hanno ufficialmente consegnato al diplomatico un progetto per la realizzazione nell’ambito del padiglione Italia all’Expo2025, di una serie di iniziative volte a promuovere l’Università per Stranieri di Perugia in quella prestigiosa occasione.