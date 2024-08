Lungo calvario. Ora scatta il “braccialetto“

TERNI Perseguita l’ ex fidanzata da un anno e ora, dopo la denuncia presentata dalla vittima, per lui è scattato il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati. All’inizio del mese i carabinieri hanno raccolto la denuncia di una giovane donna straniera nei confronti dell’ex compagno 39enne, anch’egli straniero ma residente da anni nel Ternano, per il reato di atti persecutori. Giovedì scorso hanno quindi eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal gip del Tribunale; contestualmente all’uomo è stato anche applicato il braccialetto elettronico. . Secondo quanto ricotruito dai carabinieri di Terni, da agosto 2023, dopo la fine della convivenza, l’uomo si è reso responsabile di una condotta persecutoria nei confronti della ex, con violenza psicologica e gelosia ossessiva, reiterate telefonate e messaggi minatori, nonché ripetuti pedinamenti. La donna era quindi finita in uno stato d’ansia e timore perenne. Gli esiti delle indagini, coordinate dalla Procura ternana nell’ambito del protocollo “codice rosso”, hanno quindi consentito di acquisire elementi che hanno motivato la misura cautelare applicata. Per il 39enne è scattato anche, come detto, il braccialetto elettronico.