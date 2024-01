Luna Park gratis per i giovani più in difficoltà

TERNI L’amministrazione comunale, in collaborazione con il Luna Park di Terni e con l’associazione Aladino, ha organizzato ieri " un pomeriggio di giostre gratis, dalle 15,30-17,30, per i bambini e ragazzi in difficoltà e per il mondo della disabilità". "In occasione della giornata-invito organizzata dall’assessorato al welfare della nostra amministrazione nella persona di Viviana Altamura – commenta l’assessore Stefania Renzi – , in collaborazione con gli operatori del Luna Park presente a Terni e delle associazioni disabili e case famiglia, ho avuto l’onore - di presenziare all’accoglienza ed al saluto di tutti questi ragazzi meno fortunati. Con grande piacere, e soprattutto con tanta emozione, ho salutato loro ed i loro gentilissimi accompagnatori invitandoli a trascorrere qualche ora dispensierato divertimento"