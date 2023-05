L’Umbria mette la maglia rosa E’ il giorno del Giro d’Italia

L’Umbria si sveglia vestita a festa per accogliere il Giro d’Italia. Nella tappa Terni – Fossombrone, la carovana rosa attraverserà tre province e due regioni, protagoniste di un percorso che si snoderà tra Umbria e Marche e lungo 207 chilometri. La partenza da Terni è annunciata intorno alle 12, in piazza della Repubblica con passaggio della carovana in corso Tacito, via Mazzini, via Breda, Borgo Bovio e poi via sulla Flaminia. Finale di tappa a Fossombrone previsto invece tra le 16.54 e le 17.29. Scuole chiuse in tutte le città interessate dal passaggio della gara. Chiuse ovviamente le tratte della strada statale 3 ’Flaminia’ che verranno via via percorse dai ciclisti e dai mezzi al seguito della corsa.

In particolare, a partire dalle 10 di stamattina sarà chiusa la tratta Terni Est-Spoleto. A seguire, sarà interessata la tratta Foligno-Nocera Umbra e infine Fossato di Vico-Scheggia. Le chiusure saranno disposte da due ore prima del passaggio e per il tempo necessario al transito della manifestazione. Il traffico sarà regolato con indicazioni sul posto.

Da segnalare lo spettacolare appuntamento con il traguardo volante di Foligno, davanti alla Caserma Gonzaga, dove è pronto ad accogliere il serpentone una coreografia del tutto particolare. Oggi giornata particolare anche a Gualdo Tadino. Da piazza Martiri della Libertà partirà anche la quinta edizione del Giro – E, Gualdo Tadino – Fossombrone. L’evento prevede la partecipazione di circa 100 ciclisti che utilizzeranno la bici a pedalata assistita e percorreranno il tratto conclusivo della Tappa Terni-Fossombrone valevole per il Giro d’Italia, anticipando l’arrivo della corsa rosa. Cambio di programma dell’ultimo minuto a Nocera Umbra, dove gli atleti passeranno all’interno di Nocera Scalo, evitando un tratto di superstrada che era stato invece annunciato. Il ’Fun Green Village’ a Gualdo Tadino sarà presente in piazza Mazzini; sarà possibile assistere all’arrivo di tappa del Giro a Fossombrone grazie a dei maxischermi.