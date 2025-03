L’Umbria da bere presenta le sue eccellenze

PERUGIA - Vola a Düsseldorf Umbria Top Wine per far consocere l’eccellenza del comparto vinicolo del “cuore verde“. Con la cooperativa delle cantine umbre saranno presenti sei aziende di eccellenza: Chiorri, Berioli, Fattoria Le Poggette, Moretti Omero, Blasi Cantina e Tudernum, pronte a rappresentare il territorio e la qualità della produzione regionale.

"Partecipare a ProWein è per noi sempre occasione di visibilità internazionale: - sottolinea il presidente di Umbria Top Massimo Sepiacci - in particolar modo per le aziende che hanno storicamente particolari sbocchi commerciali in Germania. L’Umbria ha un patrimonio vitivinicolo straordinario, che merita di essere raccontato e valorizzato. Attraverso la masterclass e il Walk Around Tasting, vogliamo offrire ai professionisti del settore un’esperienza unica e autentica alla scoperta della nostra terra e dei nostri vini". Così come lo scorso anno, espositore speciale accanto alle aziende socie di Umbria Top, Promocamera - Camera di Commercio dell’Umbria: saranno presentati i vincitori del Concorso Enologico Regionale 2025 “L’Umbria del Vino”.

La rappresentatività dei vini umbri presenti al ProWein sarà dunque ampliata tramite una vetrina delle etichette vincitrici, tra bianchi, rossi rosati, spumanti di qualità, dolci. La presenza di Promocamera apre anche per quest’anno un programma di collaborazioni che sostiene il comparto con attività promozionali dei vini che meritano. Oggi, intanto, alle 12, all’interno dell’area ICE nel Padiglione 15, stand F68, si terrà la masterclass intitolata “Umbria - The Hidden Gem”. L’evento sarà condotto dal rinomato sommelier di Meininger, Sebastian Bordthäuser.