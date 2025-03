L’ultimo saluto a Sandro. Arvedi Ast concede un permesso retribuito

"Sulla base dei dati disponibili e degli accertamenti svolti, non si è ritenuto necessario procedere all’autopsia. Le indagini proseguono con massimo impegno ed attenzione". A intervenire sul tragico incidente sul lavoro, che è costato la vita all’operaio 26enne Sanderson Mendoza, è la Procura di Terni che ieri ha dato il via libera per la restituzione della salma della giovane vittima ai familiari. Intanto i colleghi di lavoro si stringono intorno alla famiglia dell’operaio, chiamato da tutti Sandro.

Le segreterie territoriali Fim-Fiom-Uilm-Fismic-Ugl hanno proposto alla direzione aziendale di Arvedi Ast e Tubificio di Terni di poter esprimere vicinanza e sostegno alla famiglia attraverso la donazione automatica di un’ora di lavoro da parte dei dipendenti. "Contestualmente – scrivono le segreterie dei sindacati – abbiamo chiesto di favorire la massima partecipazione al rito funebre che la famiglia predisporrà nei modi e nei tempi che verranno comunicati. In questo caso Arvedi Ast e Tubificio di Terni consentiranno a tutti i dipendenti che ne faranno preventiva richiesta al proprio responsabile di partecipare al rito con permesso retribuito. Per tutti coloro che non parteciperanno o che saranno fuori dal turno di competenza dell’azienda devolveranno ulteriori due ore alla famiglia di Sanderson Mendoza. AST e Tubificio di Terni hanno aderito alle richieste delle organizzazioni sindacali e dimostrato la giusta sensibilità".