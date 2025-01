L’ultima dose di droga le è stata letale. Trovata morta in casa dalla figlia minorenne

Giovane madre di tre figli, due adolescenti e un bambino, tutti minorenni, uccisa in casa dalla droga. A scoprire la tragedia, ieri mattina, è stata una figlia. Pochi i dubbi degli investigatori sulla causa del decesso: l’assunzione di stupefacenti. Sarà comunque l’autopsia disposta dalla Procura a chiarire quale tipo di droga sia risultato letale e quando sia sopraggiunta la morte, risalente forse a diverse ore prima.

La donna, 35 anni, era conosciuta dalla polizia come tossicodipendente e secondo quanto trapela era seguita dal Sert, così come la famiglia era nota ai servizi sociali. L’immane tragedia si è consumata nella prima mattinata di ieri nell’abitazione della famiglia, in pieno centro cittadino. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e gli agenti della squadra volante, della squadra mobile e della polizia scientifica.

Ste. Cin.