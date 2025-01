L’ufficio postale di Tavernelle scelto per il progetto “Polis“

PANICALE - Dopo che il Comune di Panicale ha presentato la candidatura e ha partecipato alla presentazione nazionale, è stato scelto da Poste Italiane, per la filiale di Tavernelle, tra i comuni italiani dove attivare il progetto Polis. I lavori di riqualificazione della struttura sono in corso e dureranno fino ad aprile. Nel frattempo è stato allestito il container provvisorio. Il progetto prevede che l’ufficio postale di Tavernelle vengano inseriti strumenti tecnologici e nuovi servizi importanti per la comunità: dai certificati anagrafici al passaporto elettronico e nuovi sportelli al cittadino. Nello specifico si parla del progetto di Poste Italiane finanziato con il Pnrr: Polis-Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale. "L’obiettivo – spiega il Comune – è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne. La cittadinanza potrà quindi usufruire di spazi e tecnologie che faciliteranno l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione, rispettando i principi di sussidiarietà e sostenibilità ambientale".