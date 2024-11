Lucia Giambra nuova guida del Consiglio comunale dei ragazzi

TUORO – Nella sala consiliare del Comune di Tuoro sul Trasimeno alla presenza del sindaco Elena Minciaroni e del dirigente scolastico Luca Severi c’è stato il nuovo insediamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Alla cerimonia hanno partecipato anche le due classi terze della scuola secondaria di Tuoro. Ha prestato giuramento, con fierezza e determinazione, come nuovo sindaco del CCRR Lucia Giambra. Il vicesindaco Margherita Cavallucci e gli altri consiglieri, tra i quali i nuovi membri, hanno manifestato la volontà di confermare il loro impegno per la scuola e per il paese collaborando con compagni, docenti e amministratori. Con tanto di auguri dal sindaco dei ’grandi’.