“Luce“, i registi e l’attrice a Spoleto e Perugia

Una bella anteprima oggi in due sale umbre. Alle 18 alla Sala Pegasus di Spoleto e poi alle 21 al PostModernissimo di Perugia verrà proiettato il film “Luce“, presentato in concorso al 77° Festival di Locarno. Al termine gli spettatori potranno incontrare i registi Silvia Luzi e Luca Bellino insieme alla protagonista Marianna Fontana (nella foto), in un incontro che a Perugia sarà condotto da Fulvio Baglivi della trasmissione Rai Fuori Orario.

La storia di “Luce“ si svolge in un paesino montuoso dell’Irpinia, dove vive una giovane donna, operaia in una fabbrica, in compagnia di un gatto e di alcuni parenti. Un giorno però, vedendo in aria il drone utilizzato per le riprese durante una festa di comunione, decide di fuggire da questa esistenza riservata e cercare la propria voce.

Documentaristi molto apprezzati per “Il cratere“ del 2017, Silvia Luzi e Luca Bellino non hanno mai smesso di raccontare il reale; con “Luce” però cercano un altro modo di integrarlo alla finzione, con un unicamente intimista e ancorato alla presenza di Marianna Fontana.