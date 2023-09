’Luce e magia del colore’. L’arte di Carmelo Consoli alla Domus Pauperum

Carmelo Consoli era un pittore di notevole forza evocativa, sapeva estrarre dalla natura, da paesaggi, panorami e case il succo per inventare una poesia visiva ripetuta. Ora la figlia, proprio per rinverdire il suo ricordo, ha organizzato una retrospettiva alla Domus Pauperum di via Garibaldi e l’intento è perfettamente riuscito. Alle pareti le opere si succedono con una somma di memorie, soluzioni, appunti fatti di tratti ravvicinati, una tavolozza armoniosa di pittura luminosa e intensa, capace ogni volta di far rivivere un mondo ideale. “Luce e magia del colore” si intitola questo omaggio a un artista nato a Roma e con un segno potente lasciato a Perugia, con la frequentazione assidua di Gustavo Benucci e della galleria il Gianicolo. Nella sua carriera si contano oltre duecento personali e partecipazione a collettive in Italia e all’estero, oltre a innumerevoli primi premi in estemporanee di pittura e concorsi. e insieme nostalgico. Una visita alla mostra significa frequentare di nuovo un pittore che ha illustrato la città e l’Umbria. Da vedere fino al primo ottobre, dalle 16.30 alle 19.30.