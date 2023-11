Lotta al cyberbullismo. Coisp e Comune lanciano il “Progetto Matrix“

Il Comune aderisce al “Progetto Matrix“ contro il cyberbullismo e per la sensibilizzazione dei giovani verso i pericoli del web. L’iniziativa è del sindacato di polizia Coisp, in collaborazione con la Proloco di San Sisto, ed è destinata a promuovere tra gli adolescenti strumenti utili per il corretto uso del web. Il progetto a Foligno partirà da una scuola secondaria di primo grado ‘pilota’, che fornirà la propria esplicita adesione. La delibera con cui la Giunta comunale ha dato l’ok all’iniziativa sottolinea come "questa amministrazione, negli anni, ha attivato numerose iniziativa presso le scuole di ogni ordine e grado volte alla formazione e alla sensibilizzazione su una importante tematica come cyberbullismo e adescamento online". Questa sensibilità è stata dunque ricettiva nei confronti del progetto del Coisp, che promuove incontri mirati durante i quali verranno proposte e discusse slides e video esplicativi, chiari e di facile comprensione, relativi alle tematiche in questione. L’idea è, appunto, quella di avviare un percorso tramite un primo intervento in una scuola media individuata in base alla disponibilità espressa e che fungerà da progetto “pilota“. Il ’Progetto Matrix’ intende dare un supporto concreto al cittadino, creando spazi comuni per la socializzazione dei giovani. Collaborano esperti del settore e professionisti in ambito sociale. Si parlerà di opportunità e pericoli dei social e di cyberbullismo, senza dimenticare la figura di Carolina Picchio, a cui è stata intitolata la legge nazionale sul tema.

Alessandro Orfei