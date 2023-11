Lotta ai rifiuti plastici. Le associazioni fanno “squadra“

ORVIETO Tutti uniti in nome dell’ambiente. Sarà un caso, ma non lo è, che l’associazione della Castellana stia divenendo un punto di riferimento per le aggregazioni cui sta a cuore il prossimo. Ultimo, in ordine di tempo, il partenariato con Plastic Free associazione onlus, di cui è animatrice Emilia Pollasto. Plastic Free ha dichiarato guerra alla plastica ormai da diverso tempo. Non è, infatti, difficile trovare ragazzi, componente maggioritaria dell’onlus, impegnati con guanti, attrezzi e sacchi nella raccolta di rifiuti plastici, lasciati da coloro che "parlano bene, ma razzolano male". I volontari hanno ripulito un tratto di strada all’interno di Ciconia, fino ad arrivare al tragitto lungo il quale si disputa la storica cronoscalata. La collaborazione tra i due gruppi di volontari ha dato ottimi risultati ed ora l’esperimento sarà presto ripetuto anche in altre zone bisognose di interventi di pulizia. Dopo un periodo di inattività legato al trasferimento in un’altra città della precedente referente, adesso Plastic free è ripartita con nuovo slancio e con molti progetti da realizzare.