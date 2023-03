L’ospedale di Perugia assume subito venti nuovi infermieri

L’ospedale di Perugia assumerà nel giro di pochi giorni venti nuovi infermieri. Da poco infatti ne sono andati in pensione 14 mentre ulteriori 7 collocamenti in quiescenza sono già previsti per l’anno in corso per un complessivo turn over pari a 21 persone. Per accellerare la massimo i tempi, l’Azienda ospedaliera ha chiesto alla Usl Umbria 2, l’utilizzo di 20 unità della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato per 324 posti di collaboratore professionale sanitario . infermiere . categioria D, che era stato indetto in forma congiunta tra la Usl 2 e Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni . Una "mossa" che consente di assumere gli infermieri piuttosto rapidamente, senza dover indire un nuovo concorso che avrebbe tempi lunghissimi.