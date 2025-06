Assisi, il nodo infrastrutture: "Sindaco e giunta vigilino: soluzioni tampone insufficienti"

Ancora una giornata di controlli e interventi sulla rete idrica di Assisi dopo i tre giorni ‘neri’ della scorsa settimana, quando fra giovedì, venerdì e sabato, si sono avuti diversi guasti che hanno costretto l’interruzione per oltre trenta ore dell’erogazione del servizio idrico in diverse zone del centro storico e in via Madonna dell’Olivo, alle porte della città; zona, quest’ultima, dove ieri i tecnici hanno operato in mattinata.

Per questo i gruppi consiliari di opposizione – Fratelli d’Italia, Liste Civiche "Assisi al Centro" e "Eolo Cicogna Sindaco" hanno presentato un’interpellanza urgente, con la richiesta di portare immediatamente la questione in consiglio comunale, convocando i vertici di Umbra Acque per un’audizione pubblica e trasparente.

L’opposizione non si accontenta più di spiegazioni tecniche sui singoli guasti, ma chiede di fare luce sullo stato di salute generale della rete idrica e delle infrastrutture cittadine. "I cittadini sono esasperati e preoccupati – dicono i consiglieri Serena Morosi, Daniele Martellini, Eolo Cicogna, Ivano Bocchini, Giancarlo Cavallucci -. Passare oltre 24 ore senz’acqua è stato un disagio enorme per famiglie e attività commerciali, ma vedere che i problemi si ripetono a pochi giorni di distanza, con nuovi guasti e cedimenti, trasforma la preoccupazione in allarme. È evidente che siamo di fronte a una fragilità sistemica, figlia di una probabile carenza di investimenti e di manutenzione programmata. Le soluzioni tampone non bastano più, il sindaco e la sua Giunta hanno il dovere di vigilare e pretendere garanzie per la città".