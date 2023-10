Lorenzo Melosso viene eletto miglior cavaliere d’Italia

FOLIGNO È Lorenzo Melosso (nella foto) il miglior cavaliere d’Italia. Ad eleggerlo la tradizionale classifica stilata dall’ideatore del premio, Roberto Parnetti. Sarà dunque il cavaliere ascolano, che a Foligno veste i colori del Rione Badia, ad essere premiato il prossimo 18 novembre nella cerimonia di San Secondo Parmense. La stagione quintanara di Melosso è stata positiva, portandosi a casa la Quintana di Ascoli di agosto, Sulmona e San Ginesio. Più sfortunata la quintana folignate di settembre. "Un premio meritato per un ragazzo che da anni lavora con impegno e professionalità, dando sempre il massimo senza mai tirarsi indietro. Siamo orgogliosi di aver creduto in lui fin da subito e onorati di averlo a fianco in questa nostra bellissima avventura. Complimenti Lorenzo: te lo sei meritato", ha scritto sui social il Rione Badia. Riaccesi i motori intanto per il 2024. Sorteggiata infatti la giuria che dovrà assegnare il premio Maurizio Metelli, “Il priore tra i priori“. A farne parte saranno il presidente dell’Ente , Domenico Metelli, l’assessore con delega alla Quintana, Decio Barili, in rappresentanza del Comune, il magistrato dell’Ente Giostra, Marco Bosano, in rappresentanza dei magistrati, Lucio Cacace come magistrato responsabile della Commissione tecnica dell’Ente, in rappresentanza dei Magistrati dell’Ente e Luciana Barbetti, giornalista Rai, in rappresentanza dell’informazione. Il Premio 2023 è stato assegnato al priore del Giotti, Alfredo Doni.