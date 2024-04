L’Orchestra da Camera di Perugia punta sui giovani

Prende il via domani alle 18 al ristorante inclusivo Numero Zero in via Bonfigli, la prima edizione di “OCP Young for Young – Chamber Music Season for all tastes“, nuova rassegna di concerti a ingresso gratuito promossa dall’Orchestra da Camera di Perugia con il sostegno di Adisu Umbria e dedicata ai giovani.

Il primo appuntamento vedrà esibirsi i Fiati OCP Young (nella foto): sono Francesca Sofia Presentini, flauto, Ambra Innocenti, flauto, Simone Frondini, oboe, Matilde Siculi, oboe, Francesco Zarba, clarinetto, Carmine Del Canto, clarinetto, Luca Franceschelli, fagotto, Francesca Diamanti, fagotto, Rosario Pruiti, corno, Stefano Olevano, corno che proporranno musiche di Mozart, Rossini, Alan Silvestri con la colonna sonora della saga di “Ritorno al Futuro“ degli Area. L’ingresso è libero, con prenotazione richiesta via mail all’indirizzo: [email protected].

Il progetto nasce per coinvolgere le giovani generazioni – in particolar modo gli studenti universitari – da una duplice prospettiva, come artisti ed esecutori e come pubblico, favorendo la promozione della musica classica anche tra i più giovani, con programmi accattivanti e proposte in luoghi diversi dalle abituali sale da concerto.

La rassegna prosegue venerdì 3 maggio alle 18 al Marla di via Bartolo, con il Quintetto di Fiati OCP Young, per concludersi venerdì 24 maggio, sempre alle 18, al T-Trane Record Store in Borgo XX Giugno con il Quartetto d’Archi OCP Young.