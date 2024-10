L’ora di Sweet Pampepato. Presentato alla Camera il festival del nostro dolce

Presentata a Montecitorio la prima edizione di “Sweet Pampepato“, che si terrà dal 22 al 24 novembre nelle vie principali del centro, organizzata da Sgp Grandi Eventi. "Ho ospitato con grande piacere la presentazione del festival del pampepato – dichiara il parlamentare ternano Raffaele Nevi– - Dobbiamo sempre più valorizzare a livello nazionale una produzione tipica di eccellenza e che è caratterizzante dell’identità della comunità ternana". "Il progetto Sweet Pampepato è molto importante non solo per Terni ma per tutta la regione perché valorizza l’identità dell’Umbria e della sua capacità di porsi come destinazione autentica e originale", così Antonella Tiranti, dirigente area turismo della Regione . "La Camera di Commercio ha sposato fin da subito il progetto – commenta il segretari Federico Sisti –, Sweet Pampepato può diventare un avvenimento che destagionalizza i flussi del turismo e consente di promuovere un dolce autentico e unico". "Un evento sul quale Confartigianato Terni ha creduto molto – evidenzia il presidente Mauro Franceschini–, dal 22 al 24 novembre Terni celebrerà la certificazione Igp del nostro dolce tipico natalizio,. Ci aspettiamo un gran numero di visitatori soprattutto da fuori". L’assessora comunale al commercio, Stefania Renzi: "Sono fiera di questa bella iniziativa che ci permetterà di raccontare la nostra tradizione". "Il pampepato e la Cascata delle Marmore sono due elementi distintivi dell’offerta ternana, dal punto di vista enogastronomico, culturale e paesaggistico – aggiunge l’assessor allo sviluppo Sergio Cardinali –. E’ la rinascita di Terni che da prettamente industriale si appresta ad essere città multi-offerta".