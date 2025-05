L’opposizione chiede lumi alla Giunta

Due interrogazioni presentate dai consiglieri comunali di minoranza portano di nuovo all’attenzione due questioni critiche che riguardano studenti, famiglie e strutture scolastiche: il trasporto scolastico per le uscite didattiche e i lavori di ricostruzione della palestra della scuola media "Colomba Antonietti". I consiglieri Catia Degli Esposti, Fabrizio Raspa, Giulio Provvidenza, Moreno Ricci, Stefano Santoni e Francesca Sforna in primo luogo chiedono conto all’amministrazione delle numerose segnalazioni relative a ritardi nell’organizzazione delle uscite scolastiche e alla richiesta di pagamenti imprevisti da parte delle famiglie, anche per tragitti inferiori ai 12 km, quelli che, da regolamento, dovrebbero essere gratuiti per due uscite l’anno per ciascuna classe. Da qui la volontà di trasparenza sui criteri di assegnazione del servizio, sul chilometraggio già percorso nell’anno e sul costo chilometrico pattuito con la ditta appaltatrice. "La nostra richiesta è chiara: garantire alle famiglie un servizio certo, gratuito nei limiti previsti, e una maggiore collaborazione tra Comune e istituti scolastici". Riguardo all’annosa questione della palestra della scuola media “Colomba Antonietti“, nonostante l’affidamento dei lavori per la demolizione e ricostruzione sia avvenuto ad aprile 2024, la situazione è ben lontana dalla risoluzione. Nel mirino anche le recinzioni precarie e facilmente superabili, in pieno centro - lamenta l’opposizione -, che mettono a rischio la pubblica incolumità.