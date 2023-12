L’Opera del Duomo finisce in Parlamento

"Sia garantita l’autonomia dell’Opera del Duomo". La deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli (foto), interviene sulla questione relativa alla Fabbriceria del Duomo, annunciando la presentazione di un’interrogazione parlamentare per fare chiarezza sulle spinose questioni che, ormai da mesi, scandiscono la vita dell’ente. "Ho ricevuto diverse segnalazioni che mi hanno informato di una possibile ingerenza da parte di soggetti esterni nelle attività del cda della Fabbriceria. Se confermato, si tratterebbe di un fatto da non derubricare a semplice prassi – dice la deputata –. I consigli di amministrazione sono gli organi tramite i quali le Fabbricerie assolvono al fondamentale compito di manutenere le chiese di propria competenza. Pertanto, un eventuale malfunzionamento di tali organi è in grado di generare problemi pratici non banali. A oggi, la Fabbriceria non ha ancora approvato il proprio bilancio. Sintomatico è il fatto che al revisore dei conti e ai consiglieri non siano stati forniti i documenti contabili necessari per poter svolgere la propria funzione. Con un’interrogazione parlamentare ho deciso di mettere il ministero dell’Interno a conoscenza di questo rischio chiedendo se non ritenga opportuno attivarsi per verificare il rispetto delle prerogative del cda". Per domani è convocata una nuova riunione del cda per cercare di approvare il bilancio dopo che tre membri dello stesso cda avevano chiesto chiarimenti sulla documentazione relativa alla gestione della Fabbriceria che non era stata ancora fornita loro.