Lonquich apre la stagione degli Amici della Musica

Grande inaugurazione per la stagione numero 45 degli Amici della Musica di Foligno: domani alle 21, all’Auditorium San Domenico va in scena il concerto sinfonico d’apertura con protagonisti l’Orchestra Filarmonica Marchigiana e un musicista d’eccezione, il mito Alexander Lonquich (nella foto), pianista e direttore d’orchestra, “colosso” della musica dei nostri giorni, ospite per la prima volta nella Stagione folignate.

Stella indiscussa del concertismo internazionale e tra i massimi interpreti della Prima Scuola di Vienna, Lonquich ha collaborato quale direttore-solista con le più celebri istituzioni musicali contemporanee. Domani con la Filarmonica Marchigiana proporrà due Sinfonie di Mozart - la prima scritta a Londra a 8 anni e l’ultima, la celeberrima “Jupiter” - che incorniciano un monumento della letteratura pianistica, il Quarto Concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven.

"Abbiamo il piacere di ospitare per la prima volta Alexander Lonquich, uno dei grandi musicisti dei nostri giorni – dice Marco Scolastra direttore artistico degli Amici della Musica -. Un filosofo della musica, uno straordinario unicum in quanto pianista e direttore d’orchestra allo stesso tempo. Inaugurerà la nostra Stagione con un programma monumentale che rimarrà nel cuore e nella mente di tutti noi".

Prestigio internazionale anche per l’Orchestra Filarmonica Marchigiana che dal repertorio lirico spazia al sinfonico, dal Barocco al Novecento alla musica contemporanea. Il concerto è dedicato a Ambretta Ciccolari-Micaldi, fondatrice e past president dell’associazione.