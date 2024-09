"Lo sviluppo si costruisce insieme". Dal sindaco mano tesa alle imprese

"Siamo e saremo vicini alle imprese per costruire insieme le migliori strategie di sviluppo del territorio". Lo ha detto il sindaco Roberta Tardani, nel suo intervento all’assemblea della sezione di Orvieto di Confindustria Umbria, che ha eletto come nuovo presidente Michele Basili. Presente anche l’assessore regionale Enrico Melasecche. "Voglio innanzitutto ringraziare la presidente uscente Patrizia Ceprini – ha affermato Tardani– per il lavoro svolto in questi anni non facili, per la capacità di fare squadra e per la proficua e produttiva collaborazione che si è instaurata tra le istituzioni locali e Confindustria. Auguro buon lavoro al neopresidente Michele Basili e al nuovo consiglio direttivo e sono convinta che saprà portare avanti lo stesso metodo e che potremo continuare a condividere e costruire insieme e progetti per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio". "Per quanto ci riguarda – ha aggiunto – stiamo rispettando gli impegni presi e portando avanti le azioni necessarie a porre le condizioni migliori per l’attrattività di questa area. A partire dalle infrastrutture materiali e immateriali. Prosegue l’iter per la realizzazione del secondo stralcio della complanare, ora in conferenza dei servizi, finanziata dalla Regione per 12,9 milioni con i fondi dell’Accordo di Coesione firmato con il Governo. Vanno avanti i lavori per il miglioramento dei Fori di Baschi che miglioreranno i collegamenti con la E45 mentre a ottobre inizieranno i lavori di Fibercop per la copertura con la fibra di tutto il territorio comunale. Abbiamo chiesto che venga data priorità alla zona industriale consapevoli delle esigenze delle imprese impegnate anche sul fronte della transizione digitale. Sulla zona industriale sono previsti investimenti sulle manutenzioni e su un progetto di implementazione della videosorveglianza ma soprattutto, grazie all’operazione che stiamo definendo con il consorzio Crescendo, intendiamo acquisire ulteriori aree da destinare a insediamenti produttivi". "La formazione è un altro tema cruciale per le imprese e per il futuro dei nostri giovani e proprio grazie alla collaborazione con Confindustria stiamo portando avanti l’idea di istituire un corso Its nella nostra città. Abbiamo avuto un nuovo incontro con il direttore della Fondazione Its, Nicola Modugno, nel quale abbiamo individuato un percorso graduale", conclude Tardani.

Cla.Lat.