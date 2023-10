Lo spettacolo di Bisciaio al ’Catania Fringe Festival’

GUALDO TADINO - Lo spettacolo “Tutti credettero che l’incontro tra i due giocatori di scacchi fosse casuale – una storia su Aldo Moro“ di Marco Bisciaio, della compagnia teatrale gualdese "Arte & Dintorni", è stato selezionato al "Catania Fringe Festival". Interpretato dallo stesso Marco Bisciaio, che ne è anche regista insieme a Marco Panfili, lo spettacolo andrà in scena nel capoluogo etneo nei giorni 26, 27 e 28 ottobre con una rappresentazione al giorno. Il Fringe Festival, rassegna internazionale del Teatro Off e delle Arti performative, "è un fenomeno culturale totalizzante, di enorme portata e finalizzato ad essere una vetrina di promozione per spettacoli atematici ed inclusivi". La notizia è stata accolta con molto favore e simpatia a Gualdo Tadino, dove lo spettacolo è stato visto ed applaudito da tanta gente; grande la soddisfazione dell’associazione "Arte & Dintorni". Se ne è fatto interprete il sindaco Presciutti che si complimenta con Bisciaio e la sua compagnia per questo "nuovo successo" e parla di "grande risultato per lo spettacolo che approda in una rassegna così prestigiosa: sarà apprezzato anche nel festival".

A.C.